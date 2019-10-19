Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi
Son Dakika Güncel TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi

TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkent Kabil'de savaş mağduru kadınlara aşçılık eğitimi verildi.

TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkent Kabil'de savaş mağduru kadınlara aşçılık eğitimi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Atasay Erongun, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Faryab Milletvekili Şakir Kerimi ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Erongun, Türkiye'nin TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarıyla başta eğitim olmak üzere diğer alanlarda da Afganistan'ın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Çal, 32 kursiyerin 4 ay boyunca aldığı eğitimlerle Türk ve Afgan mutfağının 50'nin üzerinde seçkin yemek, çorba ve tatlılarını öğrendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreni, kursiyerlerce hazırlanan Türk ve Afgan mutfağının seçkin yemek, salata ve tatlılarının ikram edildiği kokteyl ile son buldu.

Afganistan, Kabil, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da cuma namazı sırasında 2 patlama: 18 ölü, 50 yaralı
SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak Askeri Olimpiyat Oyunları öncesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflaj giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:53:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]