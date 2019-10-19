TİKA'dan Afgan kadınlara aşçılık eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkent Kabil'de savaş mağduru kadınlara aşçılık eğitimi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar için düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Atasay Erongun, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Faryab Milletvekili Şakir Kerimi ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Erongun, Türkiye'nin TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarıyla başta eğitim olmak üzere diğer alanlarda da Afganistan'ın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Çal, 32 kursiyerin 4 ay boyunca aldığı eğitimlerle Türk ve Afgan mutfağının 50'nin üzerinde seçkin yemek, çorba ve tatlılarını öğrendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreni, kursiyerlerce hazırlanan Türk ve Afgan mutfağının seçkin yemek, salata ve tatlılarının ikram edildiği kokteyl ile son buldu.