Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afgan kadınlara meslek edindirme kursu
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TİKA'dan Afgan kadınlara meslek edindirme kursu

55 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Cüzcan vilayetindeki Akça Habibe Kadiri Kız Lisesinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açıldı.

TİKA'dan Afgan kadınlara meslek edindirme kursu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Cüzcan vilayetindeki Akça Habibe Kadiri Kız Lisesinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamada, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi iş birliğinde düzenlenen, kadınlara yönelik Türkçe ve meslek edindirme kurslarında yaklaşık 150 kursiyerin eğitim aldığı bildirildi.

Dikiş, nakış, aşçılık ve Türkçe alanlarında eğitim verilecek kursun 6 ay süreceği ifade edilen açıklamada, TİKA'nın, Afganistan genelinde başta eğitim ve sağlık sektörü olmak üzere diğer alanlarda da önemli projelere imza atmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, eğitim imkanı bulamamış Afgan kadınlarının TİKA tarafından düzenlen bu kurslar sayesinde, 6 ay sonunda elde edecekleri yeni meslekleri ile sosyal hayata katılım imkanı bularak kendi ailelerine katkı, topluma da yararlı bir birey olmaları sağlanmış olacağı belirtildi.

Akça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:33 Kaynak: AA
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