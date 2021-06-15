TİKA'dan Afgan kadınlarına meslek edindirme kursu - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kadınlara yönelik biçki, dikiş ve elbise tasarımı eğitim merkezi kuruldu.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herat Kadın Ticaret ve Sanayi Odasına ait mekanın, merkezin ihtiyaçlarına yönelik tadilattan geçirilerek meslek kurslarının icrasıyla ilgili gerekli donanım sağlandı.

Oda bünyesinde faaliyete başlayan merkezde terzilik meslek kurslarıyla pek çok ev kadınına iş imkanları temin edilerek kadınların hem kendilerine ve çocuklarına hem de topluma katkıda bulunmaları sağlanacak.

Proje kapsamında meslek sahibi olacak kadınlar, ordu ve resmi kurum üniformaları dikiminin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da taleplerine muhatap olarak meslekleriyle ilgili çalışma fırsatı bulacak.