Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afganistan'a diyaliz cihazı desteği
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TİKA'dan Afganistan'a diyaliz cihazı desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif Devlet Hastanesine diyaliz cihazı desteğinde bulundu.

TİKA'dan Afganistan'a diyaliz cihazı desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif Devlet Hastanesine diyaliz cihazı desteğinde bulundu.


Mezar-ı Şerif Bölge Hastanesinde cihazın teslim töreninde konuşan Belh Vilayeti Sağlık Müdürü Naseer Ahmad Durani, "Diyaliz bölümünde, hastalarımızın sayısı fazla olduğu halde sadece dört cihaz bulunuyordu ki bu yeterli değildi. TİKA'nın yapmış olduğu diyaliz cihazı temini hastalarımıza umut oldu." diye konuştu.

Türkiye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Durani, TİKA'nın sağlık sektöründe yardımlarının devam etmesi temennisinde bulundu.


TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da Afgan halkından yardımları esirgemediklerini ve esirgemeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, diyaliz cihazının Türk halkının, Mezar-ı Şerif Devlet Bölge Hastanesine küçük bir hediyesi olduğunu belirtti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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