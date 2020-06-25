TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım - Son Dakika

TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında temin edilen tıbbi sarf malzemeleri düzenlenen törenle başkent Kabil Valiliğine teslim edildi.

Afganistan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında temin edilen tıbbi sarf malzemeleri düzenlenen törenle başkent Kabil Valiliğine teslim edildi.

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Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı ve açık alanda yapılan teslim törenine Kabil Vali Yardımcısı Hanifa Giruval ve TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal katıldı.

Teslim töreninde konuşan Vali Yardımcısı Giruval, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini Kovid 19 ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan mekanların temizlenmesi için kullanacaklarını söyledi.

Afganistan'ın yaşadığı zor günlerde yardımını esirgemeyen Türk halkına ve TİKA'ya minnettar olduklarını ifade eden Giruval, "Daha önce de TİKA tarafından Kovid 19 hastalığından etkilenen 3000 aileye gıda yardımı yapılmıştı. Kara gün dostu olan kardeş Türk devletine teşekkür ediyoruz." dedi.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da ramazan ayında başta salgından etkilenenler olmak üzere 3000 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduklarını, ikinci aşamada ise salgından en çok etkilenen Kabil Valiliğine 10 bin litre klorin, 1000 koruyucu elbise ve 200 ilaçlama pompası teslim ettiklerini belirtti.

Çal, bundan sonraki süreçlerde de TİKA olarak imkanlar ölçüsünde Afganistan devleti ve halkının gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Afganistan, Kabil, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'a tıbbi yardım - Son Dakika

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