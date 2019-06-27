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TİKA'dan Afganistan'a uygulama serası desteği

22 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğüne 250 metrekare genişliğinde iki uygulama serası kurdu.

TİKA'dan Afganistan'a uygulama serası desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürlüğüne 250 metrekare genişliğinde iki uygulama serası kurdu.

Uygulama seralarının teslim törenine, Samangan Valisi Abdullatif İbrahimi, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, Samangan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Muhammed Rahman Argandival ve yerel yetkililer katıldı.
Törende konuşan Vali İbrahimi, TİKA'nın Afganistan'da birçok projeye imza attığını, bölgede ilk defa uygulanan sera projesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Çal da TİKA olarak bölgede birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini, Samangan'ın arazisi tarıma elverişli olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Uygulama serasında kullanılan damlama sulama sistemiyle halihazırda su sıkıntısı yaşanan bölgede daha az su ile daha çok tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Çal, bu tür projelerin devam edeceğini kaydetti.

Uygulama serasında yapılacak tarım faaliyeti ile bitki ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Çal, Afganistan, Güncel
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