TİKA'dan Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı

15.07.2022 22:22
TİKA'dan Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ve Mezar-ı Şerif Ofisleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişimine direnirken şehit olanlar için mevlit ve hatim programı gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ve Mezar-ı Şerif Ofisleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişimine direnirken şehit olanlar için mevlit ve hatim programı gerçekleştirdi.

Başkent Kabil'de Vezir-i Ekberhan Camisi'nde TİKA Kabil Ofisinin organizasyonu ile bir araya gelen 30 kişi, 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. Namaz sonrası da cami cemaatine 500 kişilik yemek ve lokma tatlısı dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal, kurum olarak şehitlerin anısını her zaman yaşatacaklarını belirterek, "Dağıtımlarımızla cami cemaatinin duasına talibiz." dedi.

Öte yandan TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından da Afganistan'ın kuzeyindeki Şibirgan kentindeki Ankara Emir Ali Şir Nevai Camisi'nde mevlit okutuldu.

Burada ayrıca 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapıldı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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