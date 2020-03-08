TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' töreni - Son Dakika

TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

TİKA'dan Afganistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

TİKA Konferans Salonu'ndaki törene, Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Salamat Azimi, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Çal, Başkanlığın Afganistan'da birçok alanda faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Afgan kadınlarına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çal, bugünkü töreni de Afgan kadınlarının tüm olumsuz koşullara rağmen bir şeyleri başarabileceğini göstermek için düzenlediklerini belirtti.

Çal, Afgan kadınlarının ülkenin kalkınmasına ve barış sürecine büyük katkılar yapabileceğine inandıklarını kaydetti.

Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Bakanı Azimi de ülkede yaşanan tüm bu olumsuzluklardan ilk olarak Afgan kadınlarının etkilendiğini vurguladı.

Afganistan'da yaşanan olumsuzluklara rağmen, kadınların mücadele vermekten yorulmadığını dile getiren Azimi, buna rağmen henüz Afgan kadınların katetmesi gereken birçok mesafe bulunduğunun altını çizdi.

Azimi, Afganistan'ın kadınlarla kalkınacağını ve huzura kavuşacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Afgan kadınların durumunu anlatan resim sergisi açıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:18:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Afganistan'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]