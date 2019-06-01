Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afganistan'da bin 200 kişiye iftar
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TİKA'dan Afganistan'da bin 200 kişiye iftar

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat kentinde, yetim ve engellilere iftar programı düzenledi.

TİKA'dan Afganistan'da bin 200 kişiye iftar, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat kentinde, yetim ve engellilere iftar programı düzenledi.
TİKA Herat Program Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen programa, resmi kurumların idarecileri, üniversite öğretim üyeleri, iş adamları, yetimler, engeliler, öğrenciler ve din adamları katıldı.
TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa bin 200 kişinin katıldığını söyledi.
Ramazanda iftar programları düzenlediklerini hatırlatan Çınar, programa, Pir-i Herat Vakfı Darülacezesi, Ensar Yetimhanesi, Hace Abdullah-ı Ensari Yetimhanesi'nde kalan yetim ve engellilerin yanı sıra Herat Hattatlar Derneği, Herat Tarihi Eserleri Koruma Derneği, Herat Sinemacı ve Tiyatrocular Derneği, İmam-ı Gazali Vakfı, Nur Vakfı, Durbin Kültür Merkezi'nden katılım olduğunu aktardı.
Çınar, TİKA olarak ramazan ayının yanı sıra farklı alanlarda da yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Çınar, Afganistan, Güncel
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