Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'da Bin Aileye Yardım

Tika'dan Afganistan'da Bin Aileye Yardım

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da bin aileye gıda yardımı sağladı.

Tika'dan Afganistan'da Bin Aileye Yardım, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da bin aileye gıda yardımı sağladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Kunduz vilayetinde ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda yardımında bulunuldu.

Bölgedeki iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ailelere dağıtılan yardım paketlerinde, pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, toz şeker ve salçadan oluşan gıda malzemesi yer aldı.

Açıklamada, yardımdan faydalanan ailelerin Türkiye'ye, TİKA'ya ve Türk milletine teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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