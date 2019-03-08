Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'da Dünya Kadınlar Günü Töreni

Tika'dan Afganistan'da Dünya Kadınlar Günü Töreni

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tika'dan Afganistan'da Dünya Kadınlar Günü Töreni, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

TİKA Kabil ofisinde düzenlenen törene, Kabil'deki Türk yetkililer, Afgan kadın milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, kadınların, anne, eş, kardeş, evlat ve hepsinden önemlisi insan olarak hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Kadınların fedakarlığı, emeği, sevgisi, gayreti ve mücadelesi olmasaydı insanoğlunun olmayacağını ifade eden Kılınç, "Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değilse o ülkenin kalkınması, büyümesi ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı da kadınların toplumun yarısı olduğunu kaydetti.

Annelerin iyi eğitilmediği takdirde toplumda istikrar, barış ve kalkınmanın mümkün olamayacağını dile getiren Botsalı, eğitim ve fakirlik sorunlarının büyük olduğu ülkelerde her anneyi birer öğretmen olarak görmek ve yetiştirmek mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

Botsalı, "Afgan kadınları olmadan Afganistan'da barış mümkün değildir, kadınlar olmadan bu ülkenin geleceği yoktur, kadın demek bir toplum demektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Kabil, Dünya Kadınlar Günü, Afganistan, Kültür Sanat
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