TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Mevlana Celaluddin Muhammed Belhi Lisesinin 16 sınıflık binasının onarım ve tadilatı ile ortak kullanım alanlarının yapımını tamamladı.

Mevlana Celaluddin Muhammed Belhi Lisesi 16 sınıflık binasının açılışı törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Afgan-Türk Erkek ve Kız Lisesi Müdürleri, Belh Eğitim Müdürü ile diğer yetkililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Şura Başkanı Hadid, Afganistan'a desteklerinden dolayı Türk devleti ve halkına sonsuz minnettarlığını dile getirdi.

Hadid, kullanılmaz durumdaki okul binasının tadilatı ve onarımını yaparak yeni okula dönüştürüldüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut da Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü münasebetiyle birtakım projeleri hayata geçirdiklerini ve Afganistan'a olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Afganistan'da yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı haftaya denk gelen açılış töreninde konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ise öğrencilere hitaben, "Sizler tatildeyken okulunuzu yeniledik ayrıca yeni masa ve sıralarla donattık, artık Türkiye'deki bir okul kadar yeni ve temiz okulunuz var, bundan sonra sizden başarı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca Afganistan'ın kuzeyindeki diğer vilayetteki bazı okullara da masa ve sıra sevkiyatının sürdüğünü ve toplamda 1200 öğrencinin masa ve sıra ile buluşturulduğunu kaydetti.