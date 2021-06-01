TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve çalışmalarının yanı sıra eğitim alanında faaliyetleri devam ediyor.

Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'teki tamir ve bakımı TİKA tarafından yapılan Mevlana Celaluddin Muhammed-i Belh-i Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh Eğitim Müdürü Aliullah Emiri, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri müdürleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh, Cüzcan, Sar-ı Pul, Semengan ve Kunduz vilayetlerinde bulunan okullara öğrenciler için 1200 masa-sıra yardımı yapıldı.

Söz konusu yardım eğitim müdürlükleri yetkililerine teslim edildi.