TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı

01.05.2022 14:56
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 3000 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında 3000 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Afganistan'ın 10 vilayetinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan 3000 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteği sağladıklarını söyledi.

Gıda dağıtımlarının Host, Paktiya, Gazne, Lagman, Daykundi, Logar, Kapisa, Nuristan, Kunar vilayetleri ile başkent Kabil'in İstalif İlçesinde yapıldığını ifade eden Çal, gıda paketlerinin içerisinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram yağ, 2 kilogram toz şeker ve yarım kilogram yeşil çay bulunduğunu belirtti.

Çal, gıda paketlerinin 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlandığını belirterek, "Yaptığımız gıda yardımlarıyla Afganistan'da süregelen sorunların üzerine ekonomik olarak da zor günler yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun destek sağlamaya çalıştık." dedi.

TİKA, Afganistan genelinde ramazan ayı boyunca toplam 5 bin 250 aileye 400 tona yakın gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı

YORUMLAR
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Afganistan, Pirinç, Kabil, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 3000 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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