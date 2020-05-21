TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere 40 ton gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Herat ve Nimruz şehirlerinde Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 750 aileye yardım kolisi dağıtıldı.

Toplam 40 tondan oluşan 750 adet yardım kolisi, Herat ili ve bazı ilçeleri ile Nimruz ilindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yetimhane, öğrenci yurdu, görme engelliler derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırıldı. TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, her yıl Ramazan ayında bütün dünyada geleneksel olarak gerçekleştirilen gıda dağıtımının bu yıl her zamankinden daha büyük bir aciliyet ve önem kazandığını belirtti. Türkiye ve Afganistan arasında derin tarihi ve manevi bağlar bulunduğuna dikkat çeken Çınar, TİKA'nın iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - ANKARA