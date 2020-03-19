TİKA'dan Afganistan'da kadın meslek eğitimine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenledi.



TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Cevizcan'ın Akça ilçe merkezinde Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi işbirliğinde 6 ay önce açılan kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. TİKA, Afgan kadınlarının meslek edinmeleri, sosyal hayat kazanmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla insan odaklı proje üretmeye devam ediyor. Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında 140 kursiyere dikiş, nakış, aşçılık ve Türkçe eğitimi verildi. Kurslarda kullanılan malzemelerin tamamı TİKA tarafından sağlanırken, mesleki eğitim 6 ay süre ile devam etti. - ANKARA