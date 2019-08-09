Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afganistan'da kadınlara meslek eğitimi
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TİKA'dan Afganistan'da kadınlara meslek eğitimi

1 saat önce

TİKA, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermeye devam ediyor.

TİKA'dan Afganistan'da kadınlara meslek eğitimi, System.String[]
TİKA, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermeye devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da başta eğitim ve sağlık sektörleri olmak üzere birçok sektörde önemli projelere imza atmayı sürdürüyor.

TİKA, genç kızların ve ev hanımlarının sosyal hayata katılmalarının, aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla, Faryab vilayeti Andhoy ilçe merkezinde kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında; dikiş, nakış ve aşçılık kursları vermeye devam ediyor.

Kurs malzemeleri TİKA tarafından sağlanan ve Faryab Vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle 6 ay sürecek meslek edindirme kurslarında 100'den fazla kursiyer eğitim görüyor. - ANKARA
Afganistan, Faryab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
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