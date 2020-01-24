TİKA'dan Afganistan'da medyaya destek - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'da medyaya destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Afganistan Herat'ta bulunan Asya Televizyonu'na teknik ekipman desteği verildi.

TİKA'dan Afganistan'da medyaya destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından Afganistan Herat'ta bulunan Asya Televizyonu'na teknik ekipman desteği verildi.

Stüdyo ve dış çekim kameraları, ışık ve ses sistemleri, prompter, anten, verici, canlı yayın araçları ve ihtiyaç duyulan diğer malzemelerden oluşan yardımla, televizyon kanalının yayın kalitesi artırılarak daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması sağlandı.


Afganistan Gazeteciler Merkezi Batı Bölge Sorumlusu Pedram Kazizadeh, Asya Televizyon kanalında düzenlenen törendeki konuşmasında, TİKA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve medya sektörünün sorunlarına duyarsız kalmadığını söyledi.

Herat Gazeteciler Birliği Başkanı Kadir Şahin, maddi zorluklar nedeniyle gazetecilerin gerekli mesleki teknik malzemelerden yoksun olarak çalıştıklarını, sağlanan yardımın hem gazetecilerin işlerini kolaylaştıracağını hem de yayın kalitesinin geliştirerek Afganistan halkının bilgi ve kültürünün artmasına yardımcı olacağını belirtti.

Asya TV Genel Yayın Yönetmeni Maksut Ahrari de TİKA'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, birçok televizyon ve gazetenin maddi imkansızlıklar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdığını dile getirdi.

TİKA'nın yardımıyla televizyon kanalının izlenme oranının yükseldiğini, daha önce erişim sağlanamayan bölgelerde de artık kanalın görüntülenebildiğini vurgulayan Ahrari, bunun reklam gelirlerinin artmasını sağladığını, yayınların kalitesinin ve içeriğinin gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Afganistan, Asya, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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