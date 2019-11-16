TİKA'dan Afganistan'da savaş mağduru bin aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Tahar ve Faryab vilayetlerinde savaş mağduru bin aileye acil gıda yardımı yapıldı.



TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, acil insani yardım kapsamında, Tahar vilayetinin Yengi Kale, Derkad, Hoca Bahauddin, Çah Ab, Hoca Gar ve Baharak ilçeleri ile Faryab vilayetinin Kurgan ilçesinde son dönemde meydana gelen terör olayları ve iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve zor şartlar altına yaşamlarını sürdüren bin aileye acil gıda desteğinde bulunuldu.

Açıklamada, acil insani yardım kapsamından dağıtılan gıda paketlerinin içerisinde, un, pirinç, yağ, toz şeker, yeşil çay, salça, tuz ve barbunyanın bulunduğu kaydedildi.