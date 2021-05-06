TİKA'dan Afganistan'daki 255 yetim çocuğa iftar - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan dolayısıyla Afganistan'daki yetimlere iftar verdi.

Yetimlerin yanında olmaya devam eden TİKA, Ramazan Programları kapsamında başkent Kabil'deki İstanbul-Kabil ve Şamsa yetimhanelerinde kalan toplam 255 öğrenciye iftar verdi.

Yetimhanelerin yetkilileri, programın çocuklar için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğa, kültürel ve tarihi ilişkilere değinen yetkililer, desteği dolayısıyla Türkiye ve halkına şükranlarını sundu.

İftarda, Türkiye ile Afganistan halklarının hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulması için dua edildi.