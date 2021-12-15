TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve battaniye yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın en soğuk bölgelerinden olan Bamyan vilayetindeki ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş 500 aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.

Dağıtım törenine, Taliban hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı Göç Tespiti Daire Başkanı Mevlevi Şomalhan Muslih, Bamyan Valisi Mevlevi Abdullah Serhadi katıldı.

TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal, törende yaptığı konuşmada, Afganistan genelinde son aylarda artan işsizlik ve soğuk hava şartları sebebiyle Bamyan vilayetinde ihtiyaç sahibi 500 aileye yardım yaptıklarını söyledi.

Yardım paketi içerisinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram şeker, 2 kilogram yeşil çay, 1 kutu salça ve 4 paket makarna bulunduğunu ifade eden Çal, böylece yaklaşık 100 ton gıda yardım paketinin yoksul ailelere teslim edildiğini belirtti.

Çal ayrıca soğuk hava şartları göz önünde bulundurularak 500 aileye birer adet battaniye verildiğini kaydetti.

Yardım alan aileler, dost ve kardeş ülke Türkiye ve halkına teşekkürlerini iletti.