TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Erenler Sofrası Ramazan Programı kapsamında Afganistan'ın Kapisa vilayetinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kapisa Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtım programında, ihtiyaç sahibi ailelere 1 çuval un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 paket makarna, 2 kilogram yeşil çay, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram şeker, 800 gramlık salça ve paket hurma yardımında bulunuldu.

Bu sene Afganistan'da ramazan ayının ilk sofrasını, Kapisa ilinde kuran TİKA'nın, kardeş Afgan halkının ramazan ayını daha rahat geçirebilmeleri için gıda yardım programlarını ülkenin farklı illerinde sürdüreceği ifade edilen açıklamada, ilerleyen günlerde Lağman, Uruzgan, Parvan, Meydan Vardak vilayetlerinde gerçekleştirilecek gıda yardımı programları ile ramazan boyunca toplam 1500 aileye gıda yardımı ulaştıracakları kaydedildi.