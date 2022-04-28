TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 68 tonluk gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Afganistan'ın batı vilayetlerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

TİKA Herat Program Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı gıda yardımları kapsamında batı bölgesinde yer alan vilayetlerde 68 ton gıda malzemesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan'ın da eşlik ettiği ramazan gıda yardımları, yetimhaneler ve engelli derneklerinin yanı sıra Herat, Gor, Ferah vilayetlerinin merkezinde, Badgis ile Nimruz vilayetlerinin de çevre ilçelerinde dağıtıldı.

Her aileye 25 kilogram un, 20 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram yeşil mercimek, 4 kilogram şeker, 2 kilogram yeşil çay, 10 paket makarna, 2 kutu salça ve 2 kilogram hurmadan oluşan 75 kilogramlık gıda paketlerinin teslim edildi. Böylece ihtiyaç sahibi 900 aileye yardım paketleri ulaştırıldı.