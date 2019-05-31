TİKA'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan ayı dolayısıyla Afganistan'ın batısındaki vilayetlerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan ayı dolayısıyla Afganistan'ın batısındaki vilayetlerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Herat il merkezinde ve Goryan, Golran ve Turgundu ilçeleriyle Badgis ve Nimruz vilayetlerinde ihtiyaç sahipleri ve bazı kuruluşlara temel gıda maddelerinden oluşan 500 paketlik gıda yardımı yapıldığını söyledi.

TİKA'nın ramazanda dünyanın her tarafında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Çınar, ramazan dışında da her türlü afet ve acil durumunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Herat Temsilcisi Eminullah Azadani de Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin sadece devlet düzeyinde değil, Türk ve Afgan halkları arasındaki da görüldüğünü kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son dakika! Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu

İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde

İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı