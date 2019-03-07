Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'daki Savaş Mağduru Bin Aileye Yardım

Tika'dan Afganistan'daki Savaş Mağduru Bin Aileye Yardım

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Deşti Kale ilçesinde savaş nedeniyle mağdur olan bin aileye gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

Tika'dan Afganistan'daki Savaş Mağduru Bin Aileye Yardım, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Deşti Kale ilçesinde savaş nedeniyle mağdur olan bin aileye gıda ve battaniye yardımında bulunuldu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Tahar vilayetinin Deşti Kale ilçesinde terör faaliyetleri nedeniyle evlerinden olan ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda ve battaniye yardımı yapıldığı bildirildi.

Yardım paketlerinde pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, şeker, salça ve battaniye bulunduğu ifade edilen açıklamada, TİKA'nın dünyanın farklı coğrafyalarında kimsesiz, hayatlarını zor şartlar atında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak ekmeğini paylaşmaya devam ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:14 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğa İstismarda Bulunan Çobanı, Unuttuğu Flaş Bellek Yakalattı İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü!

Son Dakika! Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesine İlişkin 18 Sanık Hakkında Verilen Karar Onandı Cezaevinden Çıkıp Ailesinden 5 Kişiyi Katleden Zanlının İlk İfadesi Ortaya Çıktı: Eşime Sahip Çıkmadılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 09:32:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Afganistan'daki Savaş Mağduru Bin Aileye Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]