TİKA'dan Afganistan'daki yerel TV kanalına ekipman desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Belh vilayetindeki yerel televizyon kanalına canlı yayın için ekipman desteği sağlandı.

Ekipmanın teslimi için Belh Milli Radyo ve TV kanalının binasında düzenlenen törene, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Belh Kültür Müdürü Mutiurrahman Kerimi, Belh Milli Radyo ve TV Müdürü Muhammed Gül Zalmay katıldı.

Törende konuşan Belh Kültür Müdürü Kerimi, Türkiye Cumhuriyeti devletine, Afgan halkına sağladığı tüm destekler için şükranlarını iletti.

Belh Milli Radyo ve TV Müdürü Zalmay da TİKA'nın Belh Radyo ve TV kanalının canlı yayın biriminin güçlendirilmesi için büyük destek verdiğini kaydetti.

TİKA sayesinde Afganistan'ın 33 vilayetinde canlı yayın cihazına sahip ilk yerel televizyon kanalı olduklarını ifade eden Zalmay, TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Erdoğan da TİKA'nın, imkanları dahilinde Afgan halkının yanında yer aldığını vurguladı.

Afganistan'daki bir kuruma destek sağladıkları zaman kendi ülkelerine destek yapmış kadar mutluluk duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu bizi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklılık." dedi.

Erdoğan ayrıca geçen TİKA aracılığıyla Belh Milli Radyo ve TV kanalının iki personelinin savaş muhabirliği eğitimi alması için Türkiye'ye gönderildiğini sözlerine ekledi.