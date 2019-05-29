Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ofisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 400 yetime iftar verdi.

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ofisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 400 yetime iftar verdi.
Alauddin Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Enver Sadat, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgür Sak ve Üçüncü Katibi Musab Akdeniz katıldı.
İftar sonrası konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, Alauddin Yetimhanesi'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu, burada yeni bir bina ve 3 eski binanın da onarımını yaptıklarını söyledi.
TİKA Kabil ofisi olarak ramazan ayı nedeniyle yardım ve iftar programları düzenlediklerini ifade eden Kılınç, bu ayın paylaşma ayı olduğu için TİKA olarak ihtiyaç sahibi ailelerin elinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Kılınç, TİKA için Afgan yetimlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle de ülke genelinde yetimlere yönelik faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: AA
Kabil, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı basın mensuplarına tepki gösterdi: Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]