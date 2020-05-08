TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Alaaddin Kız Yetimhanesindeki çocuklara iftar verildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan TİKA Kabil Ofis Koordinatörü Zühtü Çal, "Dünya Yetimler Günü"nde Kabil'deki yetimhanede çocuklar için iftar programı düzenlediklerini söyledi.

TİKA olarak her yıl yetimlere iftar verdiklerini anlatan Çal, bu yıl sınırlı şartlarla olsa da yine onların yanında yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Çal, daha önce yetimlere ve çeşitli toplum kesimlerine düzenlenen iftar programlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu sene sadece yetimler için gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hijyen koşullarına son derece önem verilerek yapılan programlarla, yetimhanede kalan öğrenciler ile iftarı ve ramazanın bereketini paylaştıklarını dile getiren Çal, "Birkaç gün önce de Kabil'de bulunan Tayi Mesken Yetimhanesinde iftar programı düzenledik. Bundan sonraki süreçte de yetimlerin yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.