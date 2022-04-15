TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - Son Dakika
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TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

15.04.2022 16:40
TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Afganistan'daki yetimhanelerde iftar programları düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Afganistan'daki yetimhanelerde iftar programları düzenledi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, bu sene ramazan ayında iftar programlarına, Afganistan'ın Pervan vilayetinde 100 öğrencinin barındığı devlet yetimhanesinden başlandığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kabil'deki İmam Buhari Yetimhanesinde kalan öğrenciler ve yetimhane çevresindeki 600 aileye sıcak yemek dağıtıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca Kabil'deki Afgan-Türk Dostluk Alauddin Kız Yetimhanesinde 90 kız ve erkek öğrenciye iftar verildiği kaydedildi.

TİKA, 2016'da Afgan-Türk Dostluk Alauddin Kız Yetimhanesine yeni bir yurt inşa etmiş ve diğer iki öğrenci yurdunun da tadilatını gerçekleştirmişti.

Yetimhane içindeki okulun tefrişatı ve donanımı da 2018'de TİKA tarafından yapılmıştı.

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Afganistan, Kabil, Türk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - Son Dakika


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