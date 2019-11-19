TİKA'dan Afganistanlı çocuklara oyun parkı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Belh Vilayetinin en büyük ve eski okullarından olan, Afganistan'ın ikinci büyük lisesi Bahter Lisesi yerleşkesine çocuk oyun parkı kuruldu.



TİKA tarafından yapımı gerçekleştirilen lisede 7 bin öğrenci eğitim görüyor. 400 metrekare alanda yapılan bu proje ile öğrencilerin güvenli bir ortamda zamanlarını değerlendirmeleri ve daha fazla sosyalleşmelerine imkan sağlandı. Okulda eğitim gören öğrenciler oyun parkının yapılmasından dolayı kendilerini çok mutlu ve şanslı hissettiklerini dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkına yapmış oldukları bu güzel parktan dolayı minnettarlıklarını belirtti. - ANKARA