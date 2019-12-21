TİKA'dan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün tekstil bölümüne destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün tekstil bölümüne destek - Son Dakika

TİKA'dan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün tekstil bölümüne destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün Tekstil bölümüne teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün tekstil bölümüne destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün Tekstil bölümüne teknik ekipman desteğinde bulundu.


TİKA ve Libya Eğitim Bakanlığı işbirliğinde; mesleki eğitim alanındaki işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere; ülkemizin mesleki eğitim alanında sahip olduğu tecrübe birikiminin Libya'ya aktarılması amacıyla bir dizi teknik işbirliği projeleri hayata geçirildi.


Geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde hayata geçirilen mesleki eğitim projelerine ilave olarak TİKA destekleriyle başkent Trablus'ta bulunan Al-Nahda Kız Meslek Enstitüsünün Tekstil Bölümüne profesyonel sanayi tipi dikiş makinaları, overlok makinaları ile ütü desteğinde bulunuldu.


Bilgisayar ve tekstil-tasarım bölümlerinin olduğu Kız Meslek Enstitüsünde eğitim gören yaklaşık 300 kız öğrencinin 130 kadarı tekstil bölümümde eğitimlerine devam etmektedir. Tekstil bölümüne yönelik TİKA destekleri ile temin edilen dikiş ekipmanlarıyla mevcut atölyenin daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca önümüzde aylarda ülkemizden gelecek eğiticilerin rehberliğinde Libya'lı kız öğrencilere yönelik muhtelif kursların düzenlenmesi planlanmaktadır.


Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat AKSEN ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu Genel Müdürü Adil Recep ZİNDAH ve Bakanlık yetkilerinin de hazır bulunduğu törende, Büyükelçi AKSEN, Türkiye ve Libya arasındaki köklü bağları vurgulayarak, ülkemizin ihtiyaç duyulan her alanda Libya'ya destek verdiğini, mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanması için TİKA'nın öncülüğünde önemli çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.


Libya Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise Türkiye ile Libya arasında mesleki eğitim alanında başlayan tecrübe paylaşımı programlarından duydukları memnuniyeti ifade ederek; önümüzdeki dönemde özellikle elektrik-elektronik bölümü, motor tamiri ve oto elektriği bölümü, iklimlendirme ve soğutma bölümü, sıva-seramik-inşaat ve marangozluk alanlarında da ülkemizin sahip olduğu mesleki eğitim tecrübesinden istifade etmeyi temenni ettiklerini söyledi. - ANKARA

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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