TİKA'dan Arakanlı Müslümanlara ramazan yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakanlı Müslümanlara temel gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'teki kamplarda hayatını sürdürmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara, çeşitli gıda malzemelerinden oluşan 70 tonluk yardım ulaştırıldı.

TİKA görevlilerinden gıda kolilerini teslim alan Arakanlılar, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

TİKA, ramazan ayının başında da Arakanlı mültecilere 5 bin kolilik temizlik malzemesi dağıtmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.