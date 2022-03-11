TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği - Son Dakika

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in en güneyinde bulunan Tierra del Fuego eyaletinin Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine radyoloji odası desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, ekipman desteğinin yapıldığı Rio Grande Belediyesi 1 No'lu Sağlık Merkezi'nde düzenlenen radyoloji odasının açılış törenine katıldı.

Altay, Türkiye'nin insani ve girişimci diplomasi üzerine kurduğu dış politikasına dikkati çekerek, "Türkiye sadece çevresinde değil, küresel çapta barış, refah ve istikrar çevresi oluşturmayı hedeflemekte ve bugünün küresel zorluklarının toplu çalışma, etkili çok yönlülükle daha doğru bir şekilde aşılacağına inanmaktadır." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını süresince 150'den fazla ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi malzeme ve ekipman gönderildiğini belirten Altay, "Türkiye, dünyanın en büyük ikinci tıbbi yardım sağlayıcı ülkesi oldu." ifadesini kullandı.

Altay, 2017'den bu yana Arjantin'de 10 projenin hayata geçirildiğini belirterek, burada yapılacak projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Rio Grande Belediye Başkanı Martin Perez de TİKA'nın yaptığı yardımın, Rio Grande'nin uluslararası iş birliği kapsamında aldığı en büyük bağış olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA tarafından yaptırılan radyoloji odasıyla, nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının radyolojik hizmetlere erişimi olmayan Rio Grande şehrinin, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve halkın sosyal sigorta kapsamında bulunmayan kesiminin sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi planlanıyor.

TİKA'nın sağladığı radyoloji odasında röntgen sistemi ve kitleri, x-ray jeneratörü, röntgen tüpü, yüksek gerilim kablo seti, kolimatör, yüzer tablalı hasta masası, duvar tipi tüp statifi ve tüp statifi bulunuyor.