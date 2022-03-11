TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği

11.03.2022 05:06
TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in en güneyinde bulunan Tierra del Fuego eyaletinin Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine radyoloji odası desteğinde bulundu.

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in en güneyinde bulunan Tierra del Fuego eyaletinin Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine radyoloji odası desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, ekipman desteğinin yapıldığı Rio Grande Belediyesi 1 No'lu Sağlık Merkezi'nde düzenlenen radyoloji odasının açılış törenine katıldı.

Altay, Türkiye'nin insani ve girişimci diplomasi üzerine kurduğu dış politikasına dikkati çekerek, "Türkiye sadece çevresinde değil, küresel çapta barış, refah ve istikrar çevresi oluşturmayı hedeflemekte ve bugünün küresel zorluklarının toplu çalışma, etkili çok yönlülükle daha doğru bir şekilde aşılacağına inanmaktadır." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını süresince 150'den fazla ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi malzeme ve ekipman gönderildiğini belirten Altay, "Türkiye, dünyanın en büyük ikinci tıbbi yardım sağlayıcı ülkesi oldu." ifadesini kullandı.

Altay, 2017'den bu yana Arjantin'de 10 projenin hayata geçirildiğini belirterek, burada yapılacak projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Rio Grande Belediye Başkanı Martin Perez de TİKA'nın yaptığı yardımın, Rio Grande'nin uluslararası iş birliği kapsamında aldığı en büyük bağış olduğunun altını çizerek, Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA tarafından yaptırılan radyoloji odasıyla, nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının radyolojik hizmetlere erişimi olmayan Rio Grande şehrinin, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve halkın sosyal sigorta kapsamında bulunmayan kesiminin sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi planlanıyor.

TİKA'nın sağladığı radyoloji odasında röntgen sistemi ve kitleri, x-ray jeneratörü, röntgen tüpü, yüksek gerilim kablo seti, kolimatör, yüzer tablalı hasta masası, duvar tipi tüp statifi ve tüp statifi bulunuyor.

YORUMLAR
500
TİKA, Lübnan'da bir yiyecek atölyesinin kurulumuna destek verdi TİKA, Lübnan'da bir yiyecek atölyesinin kurulumuna destek verdi

Arjantin, Türkiye, TİKA, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 05:12:35. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement