Son Dakika Haberleri: Tika'dan Arnavutluk'a Sağlık Yardımı

Tika'dan Arnavutluk'a Sağlık Yardımı

13 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tufina Sağlık Ocağı'nın tadilatını yapmanın yanı sıra sağlık ekipmanı ve mobilya teminini sağladı.

Tika'dan Arnavutluk'a Sağlık Yardımı, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tufina Sağlık Ocağı'nın tadilatını yapmanın yanı sıra sağlık ekipmanı ve mobilya teminini sağladı.

Dajti bölgesi Sağlık Merkezi bünyesinde hizmet veren sağlık ocağının açılış törenine, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, milletvekilleri ve sağlık merkezinin çalışanları katıldı.

Bakan Manastirliu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 300 sağlık merkezinin rehabilitasyonu ulusal programı çerçevesinde, bağışçıların ülkedeki temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine destek verdiklerini söyledi.

Manastirliu, sadece söz konusu sağlık ocağı için değil, artık standartlara uygun olarak hizmet veren ülke genelindeki tüm sağlık merkezleri ile sağlık ocakları için sunduğu destekten dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

İş birliklerinin gelecekte de devam edeceğini kaydeden Manastirliu, "Çok kısa bir zamanda yine TİKA destekli 5 ambulans da ulusal acil servis programımızı destekleme çerçevesinde ülkeye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cengiz de Arnavutluk Sağlık Bakanlığının sağlık stratejisi çerçevesinde hayata geçirmeye çalıştığı planların bir parçasına TİKA'nın önemli destek verdiğini vurguladı.

Türkiye kurumları olarak TİKA ile birlikte Arnavutluk sağlık sektörünün yanında olmaya devam edeceklerini belirten Cengiz, "Arnavutluk makamlarının izin verdiği ölçüde, Arnavutluk'la sağlık alanında çok daha büyük iş birliklerine hazır olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:01 Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Arnavutluk, Güncel
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