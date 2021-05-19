TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği - Son Dakika

TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği

19.05.2021 15:23
TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Elbasan ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve gübre yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un Elbasan ilindeki ihtiyaç sahibi ailelere zeytin fidanı ve gübre yardımında bulundu.

Arnavutluk'un çeşitli bölgelerinde Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) bünyesindeki 50 yetim ailesine toplam 4 bin zeytin fidanı ve yaklaşık 4 ton gübre dağıtılacak.

Bugünkü dağıtım töreni kapsamında 25 aileye yardım gerçekleştirildi.

TİKA Doğu Avrupa ve Balkanlar Dairesi Ziraat Mühendisi Ali Kurt, "Zeytin ağacı yüzyıllardır insanlığın bir geçim kaynağı, bir besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Biz de bu projeyi buradaki yetim ailelere gelir kapısı olması için başlattık. Bunlar aynı zamanda bu zeytinleri güzel şekilde yetiştirerek meyvelerinden, kendi yiyecekleri olan zeytinleri elde edecekler. Bir kısmını yağ yapıp satacaklar, para kazanacaklar. Kendi torunlarına dahi ileriki yıllarda gelir kapısı oluşturacaklar." dedi.

"Türkiye yanımızda ve her şey için bize destek çıkıyor"

Kendilerine zeytin fidanı ve gübre hibe edilen yetim anneleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her ihtiyaç duyduklarında yardım sunduğunu belirtti.

Yardım alan kişilerden Dorina Kuşi, zeytinin barış ve iyilik getirdiğini ifade ederek, "Sadece annelere değil çocuklara da her zaman destek sunan Türk devletine ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA tarafından destek alan bir başka anne Sadete Taşi da yardımlar için Türk devletine teşekkür ederek, "Bu bizim için çok büyük bir yardım. Türkiye, yanımızda ve her şey için bize destek çıkıyor." diye konuştu.

TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği
TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği
TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği
TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği

Balkanlar, Türkiye, Zeytin, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Arnavutluk'a zeytin fidanı ve gübre desteği - Son Dakika


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