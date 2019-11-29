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TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından başkent Tiran ve Dıraç'ın Şiyak ilçesindeki depremzedelere yardım ulaştırdı.

TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından başkent Tiran ve Dıraç'ın Şiyak ilçesindeki depremzedelere yardım ulaştırdı.

TİKA başta başkent Tiran olmak üzere Dıraç şehrine bağlı Şiyak ilçesinde yaşayan Roman ve Arnavut depremzedelere 500 gıda paketiyle 500 battaniye yardımında bulundu.

Depremzedelere yardım kolilerini, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve TİKA Tiran Koordinatör Yardımcısı Tuna Zişan Emirtekin dağıttı.

Şiyak Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kondo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumdaki depremzedeler için Türkiye'den gelen yardımların zor bir dönemde ulaşmasından dolayı kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kondo, "Belediye Başkanımız ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız adına yardımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan gıda paketlerinde pirinç, yağ, fasulye, şeker, makarna, un ve çeşitli ürünler bulunuyor.

Öte yandan resmi verilere göre, 26 Kasım'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Arnavutluk, Tiran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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