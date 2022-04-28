TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) ramazan ayı dolayısıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet gıda paketi dağıtıldı.

Gıda paketlerinin dağıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile Arnavutluk merkezli Entegrasyon İçin Romanlar Derneği temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 1990'lı yılların başından bu yana başta başkent Tiran olmak üzere Arnavutluk'un genelinde çok önemli projelerin altına imza atan bir kuruluş olduğunu söyledi.

TİKA'nın bugüne kadar yaklaşık 600'ü aşkın önemli projeyi Arnavutluk'ta hayata geçirdiğini anımsatan Yörük, "TİKA sadece Arnavutluk'ta değil tüm Balkanlar'da Endonezya'dan Kolombiya'ya kadar geniş bir yelpazede, dünyanın dört bir yanında kalkınma ve yardım projelerini, faaliyetlerini Türkiye devleti adına, Türkiye Cumhuriyeti adına yürüten çok önemli bir uluslararası kuruluşumuz." dedi.

TİKA Tiran Koordinatörlüğünün ramazanda bugünkü kumanyalarla birlikte 4 bin adet kumanyayı Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını aktaran Yörük, koordinatörlüğün bu ayda her gün çeşitli il ve ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla şu ana kadar 5 bin Arnavut kardeşlerine ulaştığını kaydetti.

Ramazanın kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Yörük, "Biz de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Arnavut kardeşlerimizle her ramazanda olduğu gibi bu dayanışmamızı, kardeşliğimizi, paylaşma arzumuzu sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Biz Türkiye Büyükelçiliği olarak sadece ramazan aylarında değil sizlerle her zaman yakın temas içinde sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Entegrasyon İçin Romanlar Derneği Başkanı İstref Pellumbi de Arnavutluk Romanları adına Türk kurumlarına ve halkına yıllardan beri yaptıkları yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.