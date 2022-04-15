TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

15.04.2022 13:23
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı vesilesiyle gıda paketi yardımında bulunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı vesilesiyle gıda paketi yardımında bulunuldu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ile ALSAR Vakfı iş birliğinde 1000 iftar kolisi dağıtacakları bilgisini vererek, ülke genelinde bu sayının 3 bin olduğunu kaydetti.

TİKA'nın Arnavutluk'ta 1990'lı yıllardan bu yana çok önemli faaliyetlerin altına imza attığını aktaran Yörük, "TİKA, Arnavutluk'ta, Balkanlar'da ve hatta dünya genelinde Türkiye'nin kalkınma ve sosyal yardım amaçlı faaliyetlerinde öne çıkan uluslararası markası. Arnavutluk'ta da bugüne kadar yaklaşık 600'e yakın projeye imza atmış. Hem sosyal hem kültürel hem altyapının geliştirilmesi hem yerel ekonomilerin geliştirilmesi anlamında çok ciddi faaliyetler ve projeler üreten bir kuruluşumuz." diye konuştu.

Yörük, dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda da faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Gelecek hafta Türk Kızılay ve Yunus Emre Enstitüsünün destek ve katkılarıyla başkent Tiran'da 1500 kişilik iftar programı düzenleyecekleri bilgisini veren Yörük, desteklerinden dolayı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay'a teşekkür etti.

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da yıllardır yetim çocuklu ailelere yardımda bulunduklarını ifade ederek, "16 yıldır tüm Türk kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapıyoruz. Sadece bu yıl TİKA destekleriyle Arnavutluk'ta toplamda 10 bin aileye yardım verilecek." dedi.

Yardım paketlerinin dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan da katıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine ramazan vesilesiyle un, pirinç, makarna, yağ ve farklı ürünlerin yer aldığı 3 bin 500 gıda paketi dağıtılacağı bildirildi.

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Togo Cumhuriyeti, Balkanlar, Tiran, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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