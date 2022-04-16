TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

16.04.2022 15:31
TİKA'dan Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızılay Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade, TİKA yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TİKA'nın hazırladığı gıda paketleri, törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek farklı illerde yaşayan şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın dünyanın her yerinde, özellikle dost ve kardeş ülkelerde örnek faaliyetler sergilediğini belirtti.

TİKA'nın uzun yıllardır kardeş ülke Azerbaycan'a da her alanda destek verdiğini vurgulayan Bağcı, TİKA'ya teşekkür etti.

Bağcı, yardımların STK'ların el birliği ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirerek, "Biz kardeşiz. Kardeş kardeşin her anında, zor anında da, sevincinde de yanındayız. İftar sofrasında da kardeş varlığının hissedilmesidir bu yardımlar." şeklinde konuştu.

Fuad Hüseynov da yardımların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin açık göstergesi olduğunu söyledi.

Hüseynov, Türkiye'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, her zaman Azerbaycan'ı desteklediğini dile getirerek, "Karabağ Savaşında da bunun şahidi olduk. Türkiye devleti ve milletinin manevi ve siyasi desteği zaferin kazanılmasında büyük rol oynadı. Türk devleti ve halkına Azerbaycan halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan TİKA'nın, Türkiye'nin kıtalara uzanan dost ve yardım eli olarak pek çok alanda proje ve faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yılmaz, çalışmaları içerisinde insani yardım faaliyetlerinin de önemli yer tuttuğunu ifade ederek, "Azerbaycan'da da geçtiğimiz yıllarda olduğu ramazanın dayanışma ruhunu kardeşlerimizle paylaşmak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Başta Karabağ şehitleri ve gazileri olmak üzere zorunlu göçmenlere ve Azerbaycan'ın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 2 bin 500 gıda kolisi hazırladık." dedi.

YORUMLAR
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DOST Partisi, Azerbaycan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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