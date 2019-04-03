Son Dakika Haberleri: Tika'dan Azerbaycan Devlet Noter Arşivi'ne Destek

Tika'dan Azerbaycan Devlet Noter Arşivi'ne Destek

55 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan Adalet Bakanlığı Devlet Noter Arşivi'ne tefrişat desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan Adalet Bakanlığı Devlet Noter Arşivi'ne tefrişat desteği sağladı.

TİKA'nın temin ettiği tefrişatın teslimi amacıyla düzenlenen programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Adalet Bakanlığı Kayıt ve Noter İşleri Genel Müdürü İlgar Memmedov, Azerbaycan'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın, TİKA'nın bugüne kadar en fazla yardım ettiği ve eser ortaya koyduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığın da ötesine geçen kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Özoral, "Azerbaycan'ın hafızasını, tarihini koruyacak arşivlerin yapılması bizim de öncelik vereceğimiz önemli konulardan biridir. Çünkü Azerbaycan'ın tarihi bizim de tarihimiz, Azerbaycan'ın öncelikleri bizim de önceliklerimizdir." dedi.

Azerbaycan Adalet Bakanlığı Kayıt ve Noter İşleri Genel Müdürü İlgar Memmedov da Devlet Noter Arşivi'nin çok önemli bir kurum olduğunu, arşivde 1,5 milyon belge bulunduğu bildirdi.

Memmedov, TİKA'nın desteği ile arşivi daha iyi hale getirdiklerini, daha fazla belge tutmak için olanak sağladıklarını belirterek TİKA yetkililerine teşekkür etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de Azerbaycan'da eğitimden sağlığa, kültürden tarıma birçok alanda proje yürüttüklerini söyleyerek proje ve desteklerin süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral ve Azerbaycan Adalet Bakanlığı Kayıt ve Noter İşleri Genel Müdürü Memmedov, TİKA'nın teslim ettiği tefrişatla Devlet Noter Arşivi binasında oluşturulan yeni alanın açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:07 Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Azerbaycan, Güncel
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