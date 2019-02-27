Tika'dan Azerbaycanlı Gençlere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Azerbaycanlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Bakü Gençlik Akademisi" projesi kapsamında, "Kendini Keşfetme ve İç Motivasyon Teknikleri" konulu seminer düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Azerbaycanlı gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Bakü Gençlik Akademisi" projesi kapsamında, "Kendini Keşfetme ve İç Motivasyon Teknikleri" konulu seminer düzenlendi.



TİKA'nın Azerbaycanlı gençlerin milli değerler çerçevesinde toplum için faydalı bir birey olarak kendilerini yetiştirmelerini hedefleyen faaliyetler çerçevesinde Türkiye'den davet edilen kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şahin Akbulut'un katılımıyla "Kendini Keşfetme ve İç Motivasyon Teknikleri" konusunda seminer gerçekleştirildi.



Bireyin hayatta başarılı olması için ilk önce kendisini keşfetmesi gerektiğini söyleyen Akbulut, gençlerin hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak öneriler ve gerçek başarı hikayelerinden bahsetti.



İnsanın kendi yetenek ve potansiyelinin farkında olmasının hedeflere daha kararlı ve hızlı ulaşabilmesinde büyük etken olduğunu vurgulayan Akbulut, seminere katılan gençlerin kişilik tiplerinin belirlenmesi ve kendilerini tanımalarına yardımcı olacak teorik ve pratik bilgiler verdi. Düzenlenen seminere katılan gençlerin kendi kişilik tiplerinin belirlenmesi ve kendilerini tanımalarına yardımcı olacak anket uygulaması yapıldı. Daha sonra seminer gençlerin sorularıyla devam etti.



TİKA ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu ile iş birliğinde yürütülen ve gençler arasında tarih ve milli kimlik bilincinin geliştirilmesi, ülke meseleleri üzerinde düşünce üretebilmeleri, gençlerin sosyalleşmesi, birbirlerini dinleme ve fikirlerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi, gençler arasında ekip çalışması, araştırma ve paylaşım konularında bilinçlendirmek suretiyle onlara bu ülkenin geleceğinde önemli bir pay sahibi olduklarının hissettirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde Bakü'de farklı üniversitelerde yüksek eğitim alan gençlerin katılımıyla bir dizi seminer, konferanslar ve kültürel programlar gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Azerbaycanlı ve Türkiye'den davet edilen akademisyenler, araştırmacılar, iş adamları ve milletvekillilerinin katılımı ile mevcut ekonomik durum, insan kaynakları, liderlik, tiyatro ve gerçek hayat, sivil toplum kuruluşları, bölgesel siyasi hayat, şehir hayatı ve insanlar üzerindeki etkileri, Azerbaycan ekonomisindeki beklentiler, vatanseverlik, İslam medeniyeti, yetişkinlik psikolojisi, modern dünyada bilginin yeri, Türk kültürünün irfan geleneği, radikal dini grupların oluşmasının sebepleri, dünya gündeminde Karabağ, Kafkas İslam Ordusu, modern Azerbaycan tarihi, dünyanın gençlerden beklentisi, proje yönetimi, Azerbaycan'da iş ortamı, kurumsal yönetim konularında seminerler devam edecek. Bakü'de düzenlenen seminerlerin yanı sıra, gençlerin genel kültürlerinin gelişmesi, tarih bilincinin oluşması amacı ile Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına ziyaret programları yapılacak. - ANKARA

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