Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Bangladeş'te engellilere destek
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TİKA'dan Bangladeş'te engellilere destek

48 dakika önce

TİKA, Bangladeş'in Khulna ilinde bulunan Görme Engelliler Topluluğuna malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan Bangladeş'te engellilere destek, System.String[]
TİKA, Bangladeş'in Khulna ilinde bulunan Görme Engelliler Topluluğuna malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Khulna ilinde bulunan Görme Engelliler Topluluğuna bir adet bilgisayar, görme engelliler için özel yazılım, kabartma yazabilen yazıcı ve 10 bin adet sarf malzemesi temin etti.

TİKA, bir yandan Bangladeş'e sürgün edilen Arakanlı Müslümanlara yardımlarına devam ederken diğer taraftan da Bangladeş'in farklı bölgelerinde insani yardımlarını sürdürüyor. Bu zamana kadar Bangladeş'te sağlık, eğitim ve insani yardım alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirildi.

Malzeme teslim töreni sırasında topluluk Başkanı Lion Moin Uddin Chowdhury yaptığı konuşmada, "Resmi rakamlara göre Bangladeş toplumunun yüzde 10'u resmen engelli kabul edilmektedir. Bunların önemli bir kısmını görme engelliler teşkil etmektedir. Topluluk olarak görme engellileri eğiterek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak istiyoruz. Sokaklarda dilencilik yapmalarını istemiyoruz. Burada verdiğimiz eğitimler ile kendi hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. TİKA'nın yapmış olduğu bu destek bizleri çok duygulandırdı. Tüm topluluk adına teşekkür ediyorum" dedi.

TİKA Bangladeş Koordinatörü İsmail Gündoğdu da yaptığı konuşmada, "Bangladeş ve Türkiye'nin dostlukları yüzlerce yıla dayalıdır. Türkiye halkı Hintli Müslümanların istiklal savaşındaki yardımlarını asla unutmadı" dedi.

Tören topluluk üyelerinin yanında aileleri ve yerel halkta yoğun ilgi gösterdi. - ANKARA
Bangladeş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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