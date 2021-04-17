TİKA'dan Batı Afrika ülkesi Gine'deki muz üretimine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Batı Afrika ülkesi Gine'de tarım araştırmaları için kaynak sağlanması amacıyla 50 dönüm arazide 225 ton muz üretimine destek oluyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kindia şehrinde bulunan ve ülkenin tek tarım araştırma merkezi olan Kindia Tarım Araştırmalar Merkezi'ne ait geniş arazide muz yetiştiriciliğine destek verileceği ve tarım araştırmalarında kullanılmak üzere ek gelir sağlanacağı ifade edildi.

Ülkenin tek tarım araştırma merkezi olan Kindia Tarım Araştırmalar Merkezi, 1946'dan bu yana Gine'de faaliyet gösteriyor.

Farklı şehirlerden öğrencilerin de araştırma ve inceleme yapmak için uğrak noktalarından biri olan merkez, uzman ve çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara destek sağlıyor olsa da merkez bünyesinde yürütülen inceleme ve araştırma çalışmaları, yeterli kaynak olmadığından henüz istenilen seviyede değil.

Merkeze ait 5 hektarlık arazide muz yetiştirilmesi için gerekli tarım ekipmanları, gübre, herbisit ve sulama sistemi, TİKA tarafından temin ediliyor.

Proje ile 135 tonluk ilk hasadın ürünlerinin yerel parayla kilosu 7000 GNF'den (5 TL) hasat öncesinde alıcısıyla buluştuğu ve merkezin 137 bin avro gelir elde etmesinin beklendiği belirtildi.

Merkezin Müdürü Yaya Soumah, yaptığı açıklamada bölgede ananas tarımının muza oranla daha fazla yapıldığını ancak bölge halkının elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde üretimlerinin bir kısmını muz yetiştiriciliğine kaydıracaklarını ifade etti.

Soumah, Gine'nin bir zamanlar Batı Afrika ülkeleri arasında en fazla muz yetiştiren ülke olduğunu fakat zamanla bu özelliğini kaybettiğini belirterek TİKA'ya destekleri için teşekkür etti.

Ayrıca Soumah, TİKA'dan bakteriyoloji laboratuvarı kurulması için de destek istedi.

TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser de Gine'de her bir sektörün mükemmel potansiyel barındırdığını; amaçlarının sadece muz üretiminin artırılması değil, standartlara uygun satış kalitesi de yakalayabilmek olduğunu söyledi.

Keser, bundan sonraki süreçte hedeflerinin, muzun sarartılması ve olgunlaştırılması süreçlerini de içeren soğuk hava deposu ve etilen jeneratörü tesisinin devreye sokulması olacağını ifade etti.