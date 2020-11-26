TİKA'dan Batı Şeria'daki bir hastaneye kuvöz yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Filistin sağlık sektörüne verdiği destek kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir hastanenin yenidoğan ünitesine 5 kuvöz yardımında bulundu.

Tulkerm şehrindeki Zekat Komitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Abbas, TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çankaya'nın katılımıyla düzenlenen teslim töreni sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden yardımları için ülkesi adına Türkiye'ye teşekkür etti.

Abbas, "Zekat Heyeti Hastanesi yeni doğmuş bebekler için kuvözlere çok ihtiyaç duyuyordu. Hastanenin ihtiyaçlarının büyük bölümü Türk hükümeti tarafından karşılandı." dedi.

Koordinatör Çankaya da söz konusu desteğin, Türk hükümetinin TİKA aracılığıyla yaptığı yardım projelerinden biri olduğunu söyleyerek, "Filistin'e Türk yardımı durmayacak." ifadelerini kullandı.