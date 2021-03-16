TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te sanayi ağırlıklı ekonominin güçlendirilmesi ve üretim modellerindeki değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 3 boyutlu yazıcı temin edilerek eğitim verildi.

Bosna Hersek'te 2019 yılında Tuzla Kantonu'na bağlı Gradaçac Belediyesinde TİKA, UNDP, BUTGEM, Gradaçac Belediyesi ve İş Adamları Derneği iş birliğinde Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu. 9 bin çalışanın bulunduğu ve metal endüstrisinin ön plana çıktığı bölgede, 1954 yılından beri otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda üretim gerçekleştiriliyor. Üretilen ürünler ise başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörde görev yapan çalışanların beceri ve yetkinliklerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisinin rekabet gücüne katkı sağlanması kapsamında Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcı kullanımı ve bakımına yönelik eğitim verildi. 6'sı kurulan merkezde eğitmenlik yapan mühendis olmak üzere sektörde çalışan toplam 9 kursiyere yönelik 50 saatlik eğitimlerin sürdürülebilmesi amacıyla ayrıca TİKA tarafından 2 adet 3 boyutlu yazıcı desteğinde bulunuldu.

Eğitim programı sonrası düzenlenen törende konuşan Gradaçac Mesleki Eğitim Merkezi Direktörü Edin İbrahimoviç, Bosna Hersek'in en ciddi ekonomik problemlerinin üretim ve işsizlik olduğunu, birbirlerini doğrudan etkileyen bu iki konunun olumlu yönde ilerlemesi adına üzerlerine düşen görevi yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. İbrahimoviç, merkezin kurulmasına ve sonrasında sürdürülen eğitim faaliyetlerine aktif olarak katkı sunan Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da konuşmasında, ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sunan Gradaçac Belediyesinde kurulan Mesleki Eğitim Merkezi'nin kalifiye eleman eksikliğini giderme, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni beceri ve bilgi ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Yeni endüstriyel devrim ile birlikte 3 boyutlu yazıcıların üretim iş modellerinde daha aktif olarak kullanıldığını ve maliyetlerin düşürülmesine büyük katkı sunduğunun altını çizen Ünal, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojilerin aktarılması konusunda TİKA'nın imkanları ölçüsünde destek sunmaya devam edeceğini ifade etti. - ANKARA