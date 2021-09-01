Üye Girişi
TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği - Son Dakika

TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği

01.09.2021 21:40
TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in üretim şehri Zenica'da faaliyet gösteren Mladost Meslek Lisesi'nin tekstil bölümü bünyesindeki uygulama atölyelerinin tadilatı ve tefrişatını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in üretim şehri Zenica'da faaliyet gösteren Mladost Meslek Lisesi'nin tekstil bölümü bünyesindeki uygulama atölyelerinin tadilatı ve tefrişatını gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in dördüncü büyük şehri olan Zenica'nın sahip olduğu sanayi kapasitesi ile üretim alanında ön plana çıktığı anımsatılarak "Özellikle metal ve tekstil alanlarında üreticilerin yoğunlaştığı bölgede ara eleman yetiştirilmesine yönelik meslek liseleri ve eğitim atölyeleri faaliyet gösteriyor. 4 Nisan 1941 yılında kurulan Zenica Mladost Meslek Lisesi, trafik (sürüş eğitimi), inşaat, elektroteknik, tekstil ve kuaförlük alanlarında ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesine önemli katkılar sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Toplam 464 öğrencinin eğitim aldığı ve 90 eğitimcinin görev yaptığı okulun, yeterli iş imkanı ve yetişmiş eleman eksikliğinin aşılmasına yönelik önemli katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, özellikle mezunlarının bölgedeki fabrika ve atölyelerde iş bulabilmeleri nedeniyle tekstil bölümünün öğrenciler ve veliler tarafından rağbet gördüğü vurgulandı. Açıklamada, "Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla proje yürüten TİKA, Mladost Meslek Lisesi tekstil bölümü bünyesindeki uygulama atölyelerinin tadilatı ve tefrişatını yaparak atölyeleri modern ekipmanlarla donattı." bilgisi verildi.

Tekstil uygulama atölyelerinde yapılan çalışmaların sona ermesi dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Zenica-Doboj Kantonu (ZDK) Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic, ZDK Ticaret Odası Başkanı Diana Babic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, üretim atölyelerinde görevli öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Girgin, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı ziyarette Bosna Hersek'in Türkiye için önemine vurgu yaptığını hatırlatarak Türk askerinin 25 yılı aşkın süredir ikamet ettiği Zenica şehrinin iki ülke arasındaki ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Girgin, 80 yıllık bir geçmişe sahip okulun gelişimine TİKA aracılığıyla katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kozlic de söz konusu projenin TİKA'nın Zenica'da gerçekleştirdiği projelerden sadece biri olduğunu ve eğitim sistemine nasıl yardımcı olunabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Ünal ise gerçekleştirilen proje ile istihdam imkanı yüksek olan tekstil bölümünde ağırlıklı olarak eğitim alan kız öğrencilerin daha donanımlı yetişmesine ve iş hayatında daha çok yer almalarına katkı sağlanacağını söyledi. Daha iyi bir gelecek ve iş bulma amacıyla başka ülkelere göç etmek zorunda kalan genç nüfusun, ülkelerinde kalarak faydalı olabileceklerini ve kendilerine yetecek ekonomik özgürlüğü kazanabilecekleri duygusunun oluşturulmasına katkı sunacak projenin önemine değinen Ünal, ileride bu alanda tecrübe aktarımına yönelik kapasite artırımı projelerine ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye, 4 Nisan, Metal, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği - Son Dakika


Son Dakika

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti 21:13 MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma 20:57 Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı 20:57 Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi 20:01 Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar 18:49 Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti 18:04 Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
TikTok'ta yeni akım haline gelen TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı         
21:40
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı         
21:00
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı         
20:26
Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı         
19:11
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı         
17:22
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 22:08:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement