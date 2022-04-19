TİKA'dan Bosna Hersek'in Foça şehrinde iftar - Son Dakika
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TİKA'dan Bosna Hersek'in Foça şehrinde iftar

19.04.2022 23:36
TİKA'dan Bosna Hersek'in Foça şehrinde iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek'in Foça şehrinde iftar programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek'in Foça şehrinde iftar programı düzenledi.

Bosna Hersek'teki Osmanlı mimarisi incilerinden Alaca Camisi'nde yapılan iftara, TİKA yetkilileri, İslam Birliği Foça Cemaati Meclisi temsilcileri ve ahali katıldı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Muhammed Ünal, burada yaptığı konuşmada, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyenik malzeme içeren insani yardım paketlerinin dağıtımına destek olduklarını belirterek, "Srebrenica, Foça, Banja Luka, Glamoc, Pale, Busovaca, Zepce, Zvornik ve Prijedor illerinde toplam 900 aileye insani yardım paketleri dağıtımı yaptık." dedi.

TİKA'nın dünya genelinde 92 ülkede yürüttüğü ramazan etkinlikleri kapsamında yaklaşık bir milyon kişiye ulaştığını belirten Ünal, "Ramazanın ruhuna uygun olarak elimizdekileri başkalarıyla paylaşmaya, yardıma ihtiyacı olanların yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu

Alaca Camisi İmamı Miralem Hodzic, Foça halkının pandemi dönemini atlattığını, tüm camilerin açıldığını belirterek, Alaca Camisi külliyesinde hazırlanan iftarlıkların bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlattı.

Hodzic, TİKA'ya destekleri ve iftarda Foça'yı seçtikleri için teşekkür etti.

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İslam Birliği, Osmanlı, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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