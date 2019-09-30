Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek

43 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Una Sana Kantonu Radyo-Televizyon Kurumuna (RTV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Una Sana Kantonu Radyo-Televizyon Kurumuna (R TV USK) malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

RTV USK'nin yayın kalitesini artırmasına yönelik yapılan destek kapsamında malzeme ve ekipmanlar, yetkililere teslim edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, RTV USK'nin radyo ve televizyon yayınlarının kalitesini yükseltecek ekipmanların hibe edildiği belirtilerek, 1995'te kurulan RTV USK'nin 70 personeliyle ülkenin Krajina bölgesinin en güvenilir haber kaynaklarından biri olduğu kaydedildi.

RTV USK Genel Müdürü Irma Pasic, kurumun altyapısının güçlendirilmesi ve yayın kalitesinin yükseltilmesine yönelik destek ve yardımları için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA, daha önce de Bosna Hersek geneline ve yurt dışında yaşayan Boşnaklara yayın yapan "BH Veza" uydu kanalının teknik alt yapısının güçlendirilmesine yönelik ekipman desteği sağlamıştı.

Bosna - Hersek, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti
Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Bosna Hersek medyasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]