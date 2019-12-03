TİKA'dan Bosna Hersek'te arama kurtarma eğitimleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde arama kurtarma eğitimi programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Mostar şehrine bağlı Blagay bölgesinde 26 Kasım-1 Aralık'ta "Doğada Arama Kurtarma İleri Eğitimi Programı (ADAMEP)" düzenlendi.

ADAMEP kapsamında, TİKA ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Bosna Hersek Federasyonu ve Republika Srpska Sivil Koruma İdareleri personeliyle 10'dan fazla şehirdeki dağ arama kurtarma ekibinden toplam 27 kişiye eğitim verildi.

Kursiyerlere doğada arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekibin organizasyonu, intikal şekli, kurtarma yapılacak alana gidilmesi, kurtarma yöntemleri gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



Bosna Hersek'in güneyindeki Velez Dağı'nda ve Buna Nehri vadisinde düzenlenen ortak tatbikat sonrası 27 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Kudret Oytan, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Bakan Danışmanı Samir Agiç, Bosna Hersek Republika Srpska Sivil Koruma İdaresi Başkan Yardımcısı Biljana Pajiç, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ile İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Genel Koordinatörü Emre Yerli katıldı.

Başkonsolos Oytan, burada yaptığı konuşmada, insanların hayatlarına dokunan eğitmen ve kursiyerleri tebrik ederek, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olacağını ifade etti.

Oytan, TİKA, İHH ve AFAD'a tebriklerini ileterek, iki ülke ve kurumları arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Genel Koordinatörü Emre Yerli de, söz konusu eğitimlerle Bosna Hersek'te kaliteli kadroları yetiştirmeleri ve olası afet durumunda kendine yetecek arama kurtarma ekiplerini oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

İHH olarak TİKA iş birliğinde bu tür eğitimlere devam edeceklerini ifade eden Yerli, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.



Bosna Hersek Republika Srpska Sivil Koruma İdaresi Başkan Yardımcısı Biljana Pajiç, eğitim programının gerçekleşmesinde katkı veren tüm kuruluşlara teşekkürlerini iletirken, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerleri kutladı.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Alımcı, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin bu tür eğitimlerin ve arama kurtarma alanında yetişmiş elemanlarının ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Alımcı, iş birliklerinden dolayı özellikle Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına, İHH ve AFAD'a teşekkürlerini sunarak insanların hayatlarının kurtarılmasına vesile olan bu tür eğitimlerin devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Bakan Danışmanı Samir Agiç, Bosna Hersek'teki arama kurtarma görevlilerine eğitim veren eğitmenlere katkılarından ve tecrübelerini aktardıklarından dolayı teşekkür ederek, projeden çok memnun kaldıklarını ve projenin devam etmesi için destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.