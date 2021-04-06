TİKA'dan Bosna Hersek'te arıcılığın geliştirilmesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Sanski Most kentinde yaşayan ailelere arıcılık ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Sanski Most-Med Arıcılar Derneği iş birliğinde 122 aileye 1220 polen tuzaklı kovan dip tahtası teslim edildiği bildirildi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, Bosna Hersek'in sahip olduğu zengin bitki örtüsü sebebiyle tarımsal üretim konusunda ideal bir ülke olduğunu belirterek, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programı" kapsamında üretim alanında birçok eğitim programının da düzenlendiğini söyledi.

Gelir kaybına uğrayan ve kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin yaşam koşullarının korunması kapsamında arı yetiştiricilerine Türkiye'de üretilen polen tuzaklı kovan dip tahtası desteğinde bulunulduğunu anımsatan Ünal, imkanlar ölçüsünde destek sunulmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Sanski Most-Med Arıcılar Derneği Asmir Lisancic de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle oldukça zor bir yıl geçirdiklerini ifade edecek, yapılan destekle arı yetiştiricilerinin yaşadıkları gelir kaybını ürün çeşitliliklerini artırarak kapatabileceklerini söyledi.

Açıklamada ayrıca, 2002'den bu yana faaliyet gösteren Sanski Most-Med Arıcılar Derneğinin sahip olduğu 3 bin 500 kovanla, kovan başına 10 kilogram bal ürettiği ancak salgın nedeniyle arı kolonilerine gerekli bakımın sağlanamaması neticesinde üretimin 6 kilograma kadar düştüğü belirtildi.

Bosna Hersek'te doğal bal üretim potansiyeline sahip toplam 3 bin 700 farklı bitki türünün bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı olan ülkenin güneyinde çiçek ve adaçayı balı, güneybatı bölgelerinde funda balı ve kuzeybatı bölgelerinde yüksek mineral içeriğine sahip kestane balı üretildiği kaydedildi.